So, wie man es auf einem Markt vor 500 Jahren gehabt hätte. Die Besucher erhalten dabei einen Einblick in die verschiedenen Handwerke und dürfen sogar selbst bei der Produktion mithelfen. Die fertigen Produkte wollen auch getestet sein: Frisches Brot, selbstgemachter Wein und das Schiessen mit der Armbrust zählen zu den grössten Publikumsmagneten. In Oensingen konnte für einmal jeder in der Zeit zurück reisen.