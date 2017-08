Die zentrale Lage mit Autobahnanschluss hat nach Emil Egger, Planzer, Murpf sowie anderen Logistikbetrieben einen weiteren aus dieser Branche dazu bewogen, im Gäu einen Stützpunkt aufzubauen. Beim Neuzugang handelt es sich um die Dreier AG, die ihren Hauptsitz in Suhr AG hat.

Wegen auslaufenden Mietverträgen für Baustofflager an den Standorten Hunzenschwil, Aarau und Schöftland musste sich die Dreier AG nach einem anderen Standort umsehen, um ihren Dienstleistungsumfang in diesem Segment weiter führen zu können. Fündig wurde das Aargauer Transportunternehmen mit rund 450 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 90 Mio. Franken (2016) in Egerkingen.

Künftiger Dreh- und Angelpunkt

Das von der Dreier AG erworbene Landstück befindet sich an der Industriestrasse zwischen der Winkler Fahrzeugteile GmbH und dem 2016 fertiggestellten Park- und Gewerbehaus der AG für Wirtschaftsförderung. Auf der insgesamt rund 20'000 Quadratmeter grossen Parzelle soll ein 60 Meter breites, 140 Meter langes und 20 Meter hohes Gebäude errichtet werden. Unterirdisch reicht der Bau 7,5 Meter in die Tiefe. Im Erdgeschoss sind 23 Rampen und im mit Lastwagen befahrbaren Unterschoss 5 Kombi-Rampen geplant.

Beim mit rund 40 Mio. Franken veranschlagten Neubauprojekt ist die Rede von einem Kompetenzzentrum, welches für die Dreier AG zum Dreh- und Angelpunkt für alle Verkehrsarten im kombinierten nationalen Verkehr werden soll. Dies vor allem mit Blick auf den Anteil beim Schienenverkehr, den die Dreier AG auf 50 Prozent erhöhen will, wie Hanspeter Dreier auf Anfrage erklärt.

Der Kauf des Areals mache in mehrfacher Hinsicht Sinn, zumal damit auch die Zusammenarbeit mit dem Paketzentrum der Post in Härkingen optimiert werden könne. Gleiches gelte für die Textillogistik, welche Dreier für H & M in Neuendorf abwickle. Mit dem Neubau könnten somit Synergien geschaffen werden, so Dreier.

Textilaufbereitung für H & M