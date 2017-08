Dieses Wochenende ging die Niederbuchsiter Dorfchilbi bereits in die 30. Runde. Über drei Tage verteilt, traf sich die Bevölkerung von Niederbuchsiten und Umgebung in der Dorfmitte. Auch dieses Jahr waren zahlreiche Attraktionen dabei, beispielsweise Marktstände, Koffermarkt, Karussell, Hüpfburg und die Bahn «Skorpion». Und natürlich gab es viele Möglichkeiten, bei Essen oder Getränken zusammenzusitzen und zu plaudern, beispielsweise im Steakhouse, im Kafistübli, am Bierwagen, bei einer Crêpe oder bei Raclette oder in einem der drei Festzelte der Dorfvereine. Die Leute grüssten sich im Vorbeigehen, man kennt sich.

«Zuerst haben wir selber nicht daran gedacht, dass es schon das 30. Jahr ist», so OK-Präsident Markus Müller. Als das Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern der Musikgesellschaft, des Schützenvereins und des Turnvereins, darauf aufmerksam gemacht wurde, planten sie an zusätzlichen Sitzungen die Jubiläumsausgabe.

Erstmals viel Live-Musik

Laut Müller speziell war die Live-Musik, von der es in diesem Jahr mehr zu hören gab. Unter anderem spielten Michel Live & Solo, Franz der Orgler, der Tambourenverein Rothrist und die Band «tÖMbler». Zum ersten Mal mit dabei war Clown Sascha, der auf hohen Stelzen über das Festgelände stakte und die Leute mit lustigen Sprüchen und insbesondere die Kinder mit Ballonfiguren unterhielt.

Ausserdem setzte das OK angesichts des wachsenden Aufwands zum ersten Mal auf Sponsoren, was sich an einigen Sponsorenplakaten auf dem Areal zeigte. Gemäss Broschüre der diesjährigen Dorfchilbi begann die Tradition bereits im Jahr 1922. Seither gab es allerdings viele Wechsel und gelegentliche Pausen.