Die Post müsse sich an die Zeit anpassen: «Gefragt sind zunehmend Angebote und Lösungen, die sich flexibel und individuell in den Alltag integrieren lassen», heisst es in der Mitteilung. Dies, obwohl Mümliswil für die Poststelle kämpft.

Dass Mümliswil den Verlust der Poststelle nicht kampflos akzeptieren will, zeigte sich bereits im Mai in diesem Jahr. Damals erhielt der Guldentaler Gemeinderat einen Brief von der Post. Darin stand, dass die Post für die Poststelle Mümliswil eine «unsichere» Zukunft sehe. Die Poststelle im Dorf wurde also in die Kategorie «Filiale zu überprüfen» eingeteilt. Der Gemeinderat wollte das nicht akzeptieren. Die Poststelle werde rege genutzt, und stelle ein Herzstück im Dorfleben dar, so der Gemeinderat.

Dazu komme, dass Mümliswil eine der flächenweise grössten Gemeinden im Kanton sei, und dass bei einem allfälligen Wegfall der Filiale in Mümliswil ein ganzes Thal ohne Poststelle dastehen würde. Denn Ramiswil verfügt über keine Poststelle mehr und wird per Hausservice bedient. Die nächste Poststelle wäre dann diejenige in Balsthal.

Grosser Einsatz im Dorf

Um die Position des Gemeinderats gegenüber der Post unterstreichen zu können, verschickte die Gemeinde Unterschriftenbogen im Dorf. Damit konnten Einwohner mit einer Unterschrift bezeugen, dass sie mit dem Vorhaben der Post nicht einverstanden waren.

Insgesamt haben 1591 Einwohner auf den Bogen unterschrieben, so der Gemeindepräsident von Mümliswil, Kurt Bloch, erfreut. «Das ist ein gutes Resultat für unsere Gemeinde». Wesentlich grössere Ortschaften hätten weniger Unterschriften zusammengebracht. Aber wird das wirklich helfen, die Poststelle im Dorf zu halten?