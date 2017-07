Seit der ersten Auflage mit dabei ist auch Andy Winiger. Der 45-Jährige wurde von Roland Suter nach der erfolgreichen Durchführung des Vorgängerfestivals «Irrwisch at Sunset» im Jahr 2005 angefragt, ob er die Verantwortung für das Equipment für das Open Air übernehmen würde. Seither sind die beiden ein Herz und eine Seele, harmonieren in vielerlei Beziehung.

Suter: «Ich bin für Organisation, Werbung und Verkauf zuständig und bringe das dafür notwendige Netzwerk mit, während Andy Winiger sich um die Technik kümmert.» Suter wie auch Winiger sind Perfektionisten, jedes auch noch so kleine Detail muss stimmen. Auf die Nerven gehen sie sich damit gegenseitig aber nicht, wie sie versichern. «Wir wollen beide das Gleiche, den Erfolg für St. Peter at Sunset», sagen die beiden einhellig.

200 freiwillige Helfer

So auch am Montagabend, als Suter und Winiger auf dem Festival-Gelände zusammen mit 60 freiwilligen Helfern die finalen Arbeiten erledigen, um am Mittwoch startklar zu sein. Insgesamt sind es wiederum rund 200 freiwillige Helfer, auf deren unentgeltliche Mithilfe das Festival zählen kann. «Ohne sie wäre St. Peter at Sunset in dieser Grösse für uns nicht machbar», gibt Suter zu bedenken.