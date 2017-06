Am Ende standen noch Parzellen in Egerkingen, Niederbuchsiten, Wolfwil und Balsthal zur Auswahl. Das Rennen machte schliesslich der Hauptort des Thals. Genauer: die Hunzikerwiese eingangs Balsthal. «Diese Parzelle in Balsthal ist ideal, weil sie infrastrukturell gut gelegen ist, über eine sehr gute Verkehrsanbindung verfügt und in der Zone für öffentliche Bauten steht», erklärte Patrick Scarpelli. «Aus diesem Grund ist diese Parzelle unser präferierter Ort für das überregionale Demenzzentrum.» Gegen diesen Standort sprechen würden lediglich die Gestaltungsplanpflicht und die hohe Verkehrsbelastung, da die Parzelle an der Hauptstrasse liegt. Mit der Idee, das Zentrum in einen Park einzubetten, könne dem Lärm aber sicherlich etwas aus dem Weg gegangen werden, so Scarpelli.