Neues zeitloses Mobiliar

Zum 15-jährigen Geburtstag macht sich das Solheure mit Möbeln in neuem Design selbst ein Geschenk. «Die bestehenden Möbel waren die letzten 15 Jahre ein starkes Erkennungszeichen des Solheure, aber die Stoffe waren in ganz Europa nicht mehr aufzutreiben», so Betriebsleiterin Sabrina Knittel.

Einen öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb gewann die Textildesignerin Sonnhild Kestler aus Zürich. «Die Designkreationen von Sonnhild Kestler passen wunderbar zum Solheure. Sie sind zeitlos, frisch, jung, farbig aber auch individuell und speziell», freut sich Knittel.

Sie ist überzeugt, dass sich die Gäste in den neuen Möbeln – inklusive dem neuen 15 Meter langen Sofa – zuhause fühlen werden. «Das bestehende Mobiliar versteigern wir und spenden einen Teil des Erlöses an die Krebsliga Solothurn», so Knittel.