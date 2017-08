Kein Wunder, denn die Faltung der Alpen und des Juras fand geologisch betrachtet sozusagen gestern statt. «Koralleninseln des Jura» nennt sich die Illustration, die zwar der Fantasie Heers entsprang, aber den damaligen Ausblick auf das Urmeer von Solothurn so authentisch wiedergibt, wie es halt möglich ist.

Was die Steine erzählen

Doch wer will so genau wissen, was vor 150 Mio. Jahren war? In der erdgeschichtlichen Abteilung des Naturmuseums findet sich das Kabinett an Indizien: Steinfragmente, in denen wie im Falle des Lommiswiler Steinbruchs Saurierabdrücke erhalten blieben, der Unterkiefer eines Urkrokodils oder der Panzer einer Schildkröte. Oder Turmschnecken, die in seichten Lagunen lebten, um nach so langer Zeit versteinert von einem Wanderer gefunden zu werden.

Das Juragestein mit seinen Versteinerungen sind die wichtigsten Zeugen jener Zeit. «Sie sind ein Geschichtsbuch, in dem sich die Vergangenheit lesen lässt», sagt der Geologe. Seite für Seite, Sediment für Sediment: «Die Grammatik dazu haben wir an der Uni erlernt», so der 39-jährige Erdwissenschafter. Es ist ein Buch, der im Fall des Juragebirges aus einer ein Kilometer dicken Sedimentsschicht besteht, einer Chronik über 55 Mio. Jahre.