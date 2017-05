Das ist keine normale Metzg. Denn an der Wand hängen sie, Stück für Stück in rauen Mengen: die Trockenwürste und das Trockenfleisch, auch Mostbröckli genannt. Aus Pferdefleisch. «Die gehen vakuumiert um die halbe Welt», erklärt Hans-Ulrich Wenger mit einem verschmitzten Lächeln. «Viele Leute mögen kein frisches Rossfleisch essen. Die Würste und das Trockenfleisch aber schon.» Seit 40 Jahren führt Wenger bereits die «Rossmetzg» an der Schaalgasse, jetzt Nummer 3, bis 1992 noch im Haus Nummer 1.

Hergestellt werden die begehrten Trockenstücke im Hauptsitz von René Wanner in Neuenegg, der neben Solothurn auch noch eine Filiale in Biel unterhält. «Auch in Bern und Burgdorf gibt es noch Pferdemetzgereien», weiss der Fachmann in Solothurn, der zusätzlich ein Vollsortiment von anderen Fleischsorten anbietet. «Doch das Rossfleisch macht für mich 80 Prozent des Umsatzes aus», verweist Wenger vor allem auch auf die Belieferung von diversen Restaurants in der Region mit der cholesterinarmen Spezialität.

Beste Zeit vor 25 Jahren

«Die beste Zeit für uns in der Pferdemetzgerei war vor 25 Jahren, als wegen BSE die Angst vor Rindfleisch umging», erinnert sich Hans-Ulrich Wenger. Inzwischen ist man auch beim Pferdefleisch wählerischer geworden: Gefragt seien fast nur noch die Edelstücke wie Filet, Steaks und Entrécôtes. Das Problem beim Pferd ist jedoch, dass die kaum nachgefragten Vorderviertel im Gegensatz zu Rind und Schwein nicht verwurstet werden können – «das Fleisch dieser Stücke ist zu sehnig.»