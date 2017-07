Seit dem 16. Juli ist die «Compagnie Trottvoir» auf Tournee mit ihrem Stück «Ihr werdet schon sehen». Sieben Spieler aus Zirkus, Theater und Musik entwickelten gemeinsam einen spielfreudigen, artistischen Abend unter freiem Himmel.

Mitten in der Stadt ein Spielfeld auf Kunstrasen, eine Wand, die die Sitzmöglichkeiten für das Publikum in zwei Seiten teilt. Die «Compagnie Trottvoir» will beleben und Menschen unabhängig von sozialem Status, Herkunft und finanziellen Möglichkeiten zu einem bewegenden Erlebnis einladen.

Das neue Stück inspiriert und hinterfragt. Wer sitzt auf der richtigen Seite? Was ist die richtige Seite, und wer bestimmt dies? Wer entscheidet, und was ist der Plan? «Was nicht passt, wird passend gemacht», wo zu Beginn eine Wand steht, bewegt sich die Gruppe zum Schluss auf, über und mit der Wand.

Die Seiten verbinden sich, das sich gegenüber sitzende Publikum kann sich sehen. In dem neuen Stück schaut das Publikum nicht nur zu: Es spielt mit und ist Anspielfläche. (mgt)

Aufführungen: 29./30. Juli jeweils 16 und 20 Uhr, Kreuzackerplatz. Infos: www.trottvoir.ch