Selbiges gilt auch für die dort ansässige Moschee des Anadolu-Helvetia-Vereins. Sie wäre von einem allfälligen Neubauprojekt ebenfalls betroffen: Wie deren Mediensprecher Mustafa Dikbas mitteilt, sei weder der Verein, noch die Liegenschaftseigentümerin, die Türkisch-Islamische Stiftung Schweiz, über den Studienauftrag informiert worden. «Erst durch die Presse haben wir von den Plänen erfahren. Wir sind überrascht, auch, weil wir nie seitens der Stadt kontaktiert wurden», so Dikbas.

«Fokus nicht auf Holunderweg»

Indes ist im Schlussbericht zum Studienauftrag zu lesen, dass die Grundeigentümer sowie die Fachexperten an einem ersten Rundgang die drei Studien aus ihrer Perspektive beurteilt und ihre Einschätzungen dem Plenum vorgestellt hatten. Dies gilt nun aber eben nicht für die Grundeigentümer am Holunderweg. Zur Beteiligung am Projekt sagt Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamts: «Die Grundeigentümer RBS, Espace Real Estate AG und Felix Kunz vom Museum Enter wurden in den Studienauftrag einbezogen und haben sich auch an der Studie beteiligt.»

Es seien diese Grundeigentümer, die einen aktuellen Bedarf angemeldet hatten. «Es ging dabei hauptsächlich um die Aufwertung des Bahnhofplatzes Süd.» Weiter wendet Lenggenhager ein, dass eine Information auch an die Grundeigentümer des Holunderwegs Ost und West hätte stattfinden können, da sich diese ebenfalls im Planungsperimeter befänden. «Da es sich jedoch um sehr viele einzelne Grundeigentümer am Holunderweg handelt, ist oder wäre eine neue Gesamtentwicklung nur in einem langen Zeitraum möglich und planerisch kaum realisierbar.»

Dementsprechend ist im Schlussbericht auch zu lesen, dass der östliche Arealteil mit dem Holunderweg für die Gestaltung oder eine «Adressbildung» nicht zwingend notwendig sei. Die Entwicklung sei hier losgelöst vom Rest des Perimeters zu konkretisieren – respektive: es bestehe derzeit kein Handlungsbedarf.

Dennoch zeigt sich, dass sich Eigentümer am Holunderweg zumindest eine Information seitens Stadt gewünscht hätten – nicht zuletzt, um Irritationen zu vermeiden. Umso mehr interessiert sich (nicht nur) die Familie Fitz/Amsler für die Details der visionären Ideen: Am 13. und 14. Juni werden die Studien jeweils von 16 bis 18 Uhr an der Zuchwilerstrasse 41 präsentiert. Darüber hinaus sind die Studien in den dortigen Schaufenstern durchgehend zu sehen.