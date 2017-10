Im März waren die Migros-Pläne an der Baselstrasse im weitgehend verlassenen Amag-Garagen-Trakt noch glasklar gewesen: Nach Abschluss eines Generalmietvertrags hätte der orange Riese am 1. Oktober die Liegenschaft übernommen. Und dann nach einem Umbau ihr neues Einkaufscenter auf der Hälfte der 1400 Quadratmeter Mietfläche im Frühling 2018 eröffnet. Die andere Hälfte soll an Fremdmieter gehen, doch die grossen Transparente, dass noch Mietflächen zu haben sind, prangen immer noch vor der Migrol-Tankstelle.

Von irgendwelchen Umbau-Aktivitäten keine Spur. Möglich sei, dass die Ausbaupläne des Bipperlisi – vorgesehen ist allenfalls eine doppelte Gleisführung bis 2021 – die Migros-Planung verzögere, wird geunkt. Bei der Genossenschaft Migros Aare in Schönbühl reagiert Mediensprecherin Andrea Bauer ausweichend auf die Frage, ob man nun die Liegenschaft wie terminiert am 1. Oktober übernommen habe. «Die Migros Aare ist nach wie vor daran interessiert, an diesem Standort einen Supermarkt zu realisieren. Zusammen mit der Eigentümerschaft (Amag) prüfen wir derzeit, wie eine Lösung mit der angedachten Anpassung der Baselstrasse aussehen könnte. Die Lösungsvorschläge werden dann anschliessend mit den jeweils zuständigen Gremien besprochen.»

Manor spielt keine Rolle

Spekuliert wurde auch schon, Migros expandiere in Solothurn derart, um vor allem Manor Food aus dem Markt zu drücken. Doch dieser gibt bekanntlich den Standort in der Schanzmühle nächsten April auf. Der Verdacht, dass es Migros nach dem Wegfall von Konkurrent Manor Food mit dem Vorantreiben der neuen zwei Standorte in Solothurn nicht mehr so eilig hat, lässt sich aber bei Migros nicht erhärten. Wiederum Andrea Bauer: «Generell richtet sich die Migros Aare nicht nach der Konkurrenz, sondern nach den Bedürfnissen ihrer Kundschaft. Somit hat auch Manor keinen Einfluss auf unsere Expansionspläne.»