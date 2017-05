FDP: Grundsätzlich hat die Energieversorgung nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu erfolgen. Die Stadt soll in sinnvollen Bereichen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Auf bestehende Gebäude, die sich in privater Hand befinden, hat die Stadt jedoch nur begrenzt Einfluss zu nehmen. Die Eigentümer einer Liegenschaft sollen selber entscheiden können, welche Energiequelle sie nutzen.

Zudem ist es uns wichtig, dass sich die Regio Energie Solothurn hauptsächlich auf ihre Rolle als Versorgungsunternehmen fokussiert und nicht Private konkurrenziert.

SP: Die Förderung erneuerbarer Energien und der sparsame Umgang mit Energie haben für uns auch in der nächsten Legislatur höchste Priorität. Die Gemeindeversammlung hat 2013 beschlossen, dass sich Energieversorgung, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Gebäude, Quartierentwicklungen, Infrastruktur und Mobilität an den Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft zu orientieren haben. Diesen Auftrag nehmen wir ernst. Auch die Regio Energie hat ihre Tätigkeit danach auszurichten. Mit energetischen Sanierungen der städtischen Liegenschaften, einer überlegten Ortsplanung und einem intelligenten Mobilitätsmanagement leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag.

CVP: Die CVP unterstützt die Energiewende und damit auch die Energiestrategie 2050. Solothurn ist Energiestadt und wir befürworten sinnvolle Massnahmen, um uns in diesem Ranking zu verbessern in Richtung Gold-Status. Nicht des Rankings wegen, sondern aus Gründen der Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen Tragbarkeit. Mit der Fernwärme oder innovativen Projekten wie dem Hybridwerk ist die Regio Energie schon heute Vorbild in Sachen nachhaltige Energie. Die CVP setzt sich für ein gut ausgebautes ÖV-Netz ein, ebenso für die Förderung neuer Technologien im Privatverkehr, wie besipielsweise der Elektromobilität.

Grüne: Eine nachhaltige und erneuerbare Energieversorgung ist für die Grünen zentral. Sie fordern, dass die Stadt ihren Energiebedarf ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen deckt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Massnahmen wie Wärmedämmung an Gebäuden und konsequenter Einsatz energiesparender Technologien notwendig. Heizungen sollen nicht mehr mit fossilen Brenn- und Heizstoffen betrieben werden. Neu angeschaffte Fahrzeuge und Maschinen sollen nicht mehr fossil betrieben werden. Dies gilt neben den eigenen Fahrzeugen beispielsweise auch für Busse der BSU, an denen die Stadt direkt beteiligt ist.

SVP: Energiewende oder nicht, der Energiemarkt wird mittelfristig mit signifikanten Veränderungen konfrontiert sein. Da gilt es diese Herausforderung durchdacht und nicht mit Sachzwängen anzugehen. Die Kriterien sind ein optimaler Energiemix, eine gesicherte Energie-versorgung zu vernünftigen Kosten sowie Flexibilität, den derzeitigen Energiemix jederzeit umgewichten zu können.

Grünliberale: Die Regio Energie hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung vollzogen. Sie setzt heute auf erneuerbare Energien und zukunftsträchtige Technologien wie das Hybridwerk Aarmatt. Zugleich strebt sie den Ausstieg aus umweltschädlichen Engagements an, etwa aus der Beteiligung am Kohlekraftwerk in Lünen. Diese Entwicklung und die begonnenen Vorhaben wie der Ausbau der Fernwärme, die Umsetzung des Beleuchtungskonzepts und der Zubau von Photovoltaik gilt es nun konsequent weiterzuführen. Im Geschäftszweig «Installationen» soll die problematische Konkurrenzsituation gegenüber dem lokalen Gewerbe entschärft werden.

EVP: Für die Evangelische Volkspartei ist klar, dass die vorhandene Fernwärme genutzt werden muss. Die Erschliessung der öffentlichen und grösseren Gebäude ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der «Fernwärme-Anschlusszwang» wird kurz- und mittelfristig nicht einsetzen. Das Potenzial der alternativen Energien muss besser genutzt werden und wo möglich soll die Stadt alternative Energien fördern und weiter in Gebäudesanierungen investieren.