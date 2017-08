Die beiden Turnhallen sind mit 28 auf 16 Metern Grundfläche und 7 Metern Höhe beide gleich gross und entsprechen den Normen, wie sie das Bundesamt für Sport für Einzelhallen vorgibt. Auch das Sportmaterial wurde erneuert, während noch brauchbares Mobiliar andernorts zum Einsatz kommt. Beide Hallen verfügen über Bodenmarkierungen für die gängigen Sportarten. Darüber hinaus können sie auch für nichtsportliche Zwecke wie beispielsweise Elternabende oder Schulfeiern verwendet werden. Eine Akkustikverkleidung in den Hallen dämmt zudem entstehenden Lärm.

Auch modernste Technik wurde ins Gebäude hineingepackt. Abhängig von der Innentemperatur schliessen sich die Storen automatisch. Für die Auslüftung in der Nacht verfügt das Gebäude über automatisch gesteuerte Klappen, die sich witterungsbedingt öffnen. Geheizt wird das Gebäude durch Fernwärme, wobei aber der Energieverbrauch durch eine Wärmerückgewinnung gesenkt wird.

Mit Verzögerungen im Ziel

Vor der Doppelturnhalle standen hier das städtische Lehrschwimmbecken sowie die alte Turnhalle. Im Juni 2015 erfolgten der Abriss und der Baustart für die neue Doppelturnhalle. Zu Problemen war es während der Bauzeit gekommen, als man statt Kies Schlamm im Baugrund feststellen musste und es infolgedessen zu Setzungen kam. Die gesamte Investitionssumme des Turnhallenbaus in der Höhe von 12,126 Mio. Franken wurde aber deswegen dank Baukostenreserve nicht überschritten.

Hingegen aber musste man eine Verzögerung eines halben Jahres gegenüber dem ursprünglichen Bauabschluss in Kauf nehmen. Zu den Baukosten kommt die Restaurierung der angrenzenden Pausenhalle in der Höhe von 220' 000 Franken hinzu. Dort hatten sich wegen besagter Bodenabsenkung Risse gebildet.

Nach einer Feiertagsbrücke und Mariae Himmelfahrt werden sich die ersten Schulklassen wohl bereits am 16. August in den beiden Turnhallen tummeln. Obwohl: «Eine Klasse, die im Sommer das Hermesbühl verliess, hatte noch vorher den Wunsch geäussert, in einer der neuen Hallen den Unterricht abzuhalten», verrät Reichmuth. Ausserdem haben Vereine in den Sommerferien Zutritt zur Anlage, was aber kaum genutzt werde.

Für die breite Bevölkerung werden die Pforten am Tag der offenen Tür am 26. August geöffnet. Bis dahin sollten auch die wesentlichen Umgebungsarbeiten abgeschlossen sein. Gemessen am Abstimmungserfolg im September 2014 dürfte das Interesse gross sein: Bei einer Beteiligung von 41 Prozent hiessen damals 75 Prozent aller Stimmbürger das Projekt gut.