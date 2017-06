Die Sondereinsatztruppe Falk der Kantonspolizei Solothurn fuhr am Dienstagnachmittag mit mehreren Kastenwagen an der Zuchwilerstrasse 16 in Solothurn vor. Auch Polizisten in Zivil waren vor Ort. Ein Polizeihund stand im Einsatz.

Um sich Zutritt zu verschaffen, schlug die Polizei die Glastür zum Tattoostudio ein. Zuerst nahmen die Polizisten das Haus unter die Lupe. Nach 16 Uhr wurde auch die Garage samt dem darin stehenden Auto untersucht – zuerst von Polizisten in Vollmontur, danach noch mit dem Polizeihund.

«Sie brachen die Tür auf», erzählt Sandro Spahn, Inhaber des Black Wizards Tattoo-Studios, nach dem Einsatz. Gleich vier Polizisten hätten ihn zu Boden geworfen und ihm Handschellen angelegt. Auch das T'shirt habe er ausziehen müssen.

Das Studio liegt im Hochparterre. Von den Räumlichkeiten gibt es eine Verbindung zum hinteren Teil, von dem aus die Treppe zur Wohnung im Obergeschoss führt. «Die Polizisten fragten mich wegen des Schlüssels der Verbindungstür», so Spahn.

Zu den Gründen des unsanften Einsatzes der Polizei kann er nicht viel sagen. Die Polizei sei aber sicherlich nicht wegen ihm aufgekreuzt. «Sie haben den falschen erwischt. Sie sind wohl eher wegen der Mieter in der Wohnung über mir gekommen. Die Polizisten hätten aber auch einfach klopfen können», sagt er.

Kurz nachdem sich die Sondereinheit zurückzog, tätowierte Sandro Spahn bereits den nächsten Kunden.

«Sicherheitspolizeiliche Aktion»

Der Einsatz wurde nicht von der Kantonspolizei Solothurn gesteuert. «Es handelt sich um eine sicherheitspolizeiliche Aktion», sagt Thomas Kummer, der Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. Die Kantonspolizei sei nur unterstützend vor Ort gewesen.

Die Polizei sperrte während des Einsatzes einen Teil der Zuchwilerstrasse. Der Verkehr wurde einspurig durchgeleitet. (ldu)