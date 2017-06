Die Sondereinsatztruppe Falk der Kantonspolizei Solothurn fuhr am Dienstagnachmittag mit mehreren Kastenwagen an der Zuchwilerstrasse 16 in Solothurn vor. Auch Polizisten in Zivil waren vor Ort. Ein Polizeihund stand im Einsatz.

Um sich Zutritt zu verschaffen, schlug die Polizei die Glastür zum Tattoostudio ein. Zuerst nahmen die Polizisten das Haus unter die Lupe. Nach 16 Uhr wurde auch die Garage samt dem darin stehenden Auto untersucht – zuerst von Polizisten in Vollmontur, danach noch mit dem Polizeihund.

«Ich habe mich im Studio auf meinen nächsten Kunden vorbereitet, da habe ich einen Knall gehört», erzählt Sandro Spahn, Inhaber des Black Wizards Tattoo-Studios, nach dem Einsatz. Die Polizisten brachen die Tür zum Studio auf. Er musste sein T'shirt ausziehen und sich auf den Boden legen. Zudem wurden ihm Handschellen angelegt.