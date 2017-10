Mittels Erhebungen, Kundenauswertungen, Mitarbeiterfragebogen, Gesprächen und Workshops sollen Strategien für die künftigen Ausrichtung entwickelt und der Werkzeugkoffer für die Herausforderungen einer digitalen Tourismuswelt bereitgestellt werden. Noch bis im Frühjahr dauert das Projekt an.

Es werden kritische Fragen zur Zukunft des Tourismus gestellt – und möglicherweise in Form von Leitlinien und Umsetzungsprojekten auch beantwortet: Welche Rolle hat ein Tourismusbüro? Wie bringt ein Touristiker die zielgruppengerechte Angebotsinformation an den Kunden? Und letztlich die ketzerische Frage: Brauchts die physische Anlaufstelle für Touristen noch?

Anpassen oder schliessen?

Eine Frage, die sich beispielsweise auch bei Poststellen aufdränge, sagt Hofer. Zumindest in Solothurn stellt sie sich aber nicht mit gleicher Dringlichkeit wie anderswo. «Gegenüber Tourismusdestinationen, wo lediglich zwei Prozent aller Gäste das Tourist Office konsultieren, steht Solothurn gut da.» Hofer schätzt, dass 30 Prozent aller Interessierten eine direkte Beratung im Tourist Office brauchen, oder sich hier mit Broschüren eindecken. «Aufgrund seiner zentralen Lage in der Altstadt wird das Büro von Touristen wie Einheimischen stark frequentiert.» Gerade auch letztere will man nicht missen, da hier auch Zugtickets oder Gutscheine bezogen werden können.

In der Ausgestaltung der touristischen Dienstleistungen haben auch Einheimische für Hofer einen hohen Stellenwert. «Es braucht eine Balance zwischen Auswärtigen und Einheimischen.» Carweise Touristen zum Samstagsmäret in die Altstadt karren, das wolle man sicher nicht. Aus seiner Sicht besteht auch mittel- bis längerfristig eine Existenzberechtigung für das Tourist Office, das aktuell 750 Stellenprozente oder 9 Personen umfasst, davon eine Praktikums- und eine Lehrstelle.

Den Anschluss nicht verlieren

Der Blick in die Zukunft gleicht für Jürgen Hofer dennoch einem «Lesen in der Kristallkugel». Umso mehr: «Wer nicht mitgestaltet, mit dem wird gestaltet», ist Hofer überzeugt. «Und wir wollen mitgestalten und unsere Hausaufgaben machen, damit wir den Anschluss nicht verlieren.» Damit stelle sich die Frage nach der künftigen Rolle des hiesigen Tourismusbüros so oder so. Nur: Als einzelne Tourismusdestination wäre ein Projekt wie «Tourist Office 3.0» allein nie zu stemmen gewesen. Initiiert wurde es im Übrigen von «Gutundgut GmbH», einem Entwickler für Tourismusprojekte aus Zürich, und von der «Die Ergonomen Usability AG».

Unterstützung fliesst dem Projekt seitens dem touristischen Förderprogramm Innotour des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco zu. Und so scheint Hofers Mission für die Zukunft klar: «Beim Content müssen wir am Ball bleiben. Wir wollen, dass sich die Gäste auf unseren Plattformen informieren – und nicht warten, bis Google das besser macht.»