Romano Mombelli hat den 21.2 km langen Fehmarnbelt in 5 Stunden und 24 Minuten und 11 Sekunden geschafft. «Das ist die drittschnellste Zeit der Geschichte», schreibt der Solothurner auf seiner Facebookseite.

Gestartet in sein neustes Unterfangen ist er morgens um 4.04 Uhr. «Die Zeit hat ihren Preis», so Mombelli. Quallen hätten ihn im gesamten Gesicht verbrannt. «Nach 1 Stunde und 22 Minuten in einem Feld voller Feuerquallen übel zugerichtet», schreibt er. Aber aufgeben? Keine Option für ihn.

Um 9.28 Uhr kam er dann auf dänischem Boden in Rødby an. (ldu)