Da steht es also, schwarz auf weiss: Solothurn belegt im nationalen Städteranking den 59. Platz. Den Neunundfünfzigsten! 38 Plätze hinter Carouge (was zum Teufel ist Carouge?), 16 Plätze hinter Biel, und – ja, wirklich – 13 Plätze hinter Olten. Mir als Solothurnerin bleiben jetzt genau drei Reaktionsmöglichkeiten: Über die Ungerechtigkeiten dieser Studie herziehen und all die Carouges, Lenzburgs und Zürichs schlecht machen, die Studie argumentativ widerlegen oder das ganze Gedöns einfach vernachlässigen.

Sie erahnen es: Ich werde die Studie widerlegen. (Nachdem ich über Zürich und Olten hergezogen bin und erfolglos versuchte, alles zu vernachlässigen.) Ja, jeden einzelnen Punkt werde ich mir vorknöpfen, mit denen das «Bilanz»-Magazin meine Stadt ungeniert auf den 59. Platz deklassierte. Los geht’s.