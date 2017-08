"Alle für einen, einer für alle»

Über den Leitspruch, «alle für einen, einer für alle», schlug sie den Bogen zur kommenden Abstimmung über die AHV-Reform. Sie forderte alle auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen. «Unser Solidaritätsprinzip ist beispiellos, und ich bin stolz darauf, in einem Land leben zu dürfen, das eine so nachhaltige Erfindung wie die AHV für seine Bevölkerung ins Leben gerufen hat.»

Um den Zusammenhalt in der Schweiz, einer Willensnation, zu stärken, solle man sich mit den Welschen intensiver austauschen. Dazu sei Solothurn – oder eben Soleure – geradezu prädestiniert. «Unsere Kinder sollen auch in Zukunft französisch reden können», forderte Laura Gantenbein.

Ganz zum Schluss ihrer Rede zeigte die junge Gemeinderätin ihre grüne Seite. «Wir haben nur eine Welt, und was wir hier tun, das hat Folgen an einer anderen Stelle auf der Welt.» Dann zitierte sie ein arabisches Sprichwort: «Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten machen viele kleine Sachen, und zusammen werden sie so das Gesicht dieser Erde verändern.»

Den unspektakulären Festakt beim Soldatendenkmal schlossen wieder der Tambourenverein und die Brass Band Solothurn mit der Nationalhymne ab. Kurz nach zehn Uhr dann der langersehnte Höhepunkt des Abends. In vier Staffeln wechselten sich das barocke Feuerwerk und die «normalen» Raketen mit den «Aahhs und Oohs» der Zuschauer ab.