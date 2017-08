Die diesjährige Sonderschau der HESO wird durch die Kehrichtverbrennungsanlage Kebag in Zuchwil bestritten. Unter dem Motto «Vergraben – verbrennen – verwerten» beleuchtet sie die nicht immer erbauliche Geschichte der Abfallbeseitigung seit dem letzten Jahrhundert. «Bis in die siebziger Jahre wurd der Abfall einfach deponiert und so gibt es in der Schweiz 38 000 belastete Standorte, von denen 4000 saniert werden müssen – darunter auch der Solothurner Stadtmist», erklärte Kebag-Direktor Markus Juchli an der HESO-Präsentation. Ab 1980 wurde der Abfall verbrannt, allerdings noch ohne Rauchfilter, was immer noch zu unerwünschten Schadstoffen in der Luft geführt hatte. Seit 2000 sind Deponien verboten, und in den nun mit Filtern bestückten Kehrichtverbrennungsanlagen wie der Kebag wuchs zunehmend die Erkenntnis, dass mit Recycling viele Stoffe wieder in ihren Kreislauf zurückgeführt werden können. Dieses «Urban mining» will die Sonderschau ebenfalls aufzeigen. «Abfall ist eine wertvolle Ressource. Diese Botschaft wollen wir vermitteln», so Juchli.

Der Direktor benützt den HESO-Auftritt auch, um auf das Neubauprojekt Kebag Enova hinzuweisen. Das Grossvorhaben bedingt Investitionen von insgesamt 439 Mio. Franken und soll bis 2025 den Betrieb aufnehmen. «Damit werden wir aus der Abfallverwertung Strom für 42 000 Haushalte erzeugen können», verweist Juchli auf das Leistungsvermögen der neuen Hightech-Anlage.

730 Kilo Abfall pro Person fallen bei uns jährlich an – aktuell wird er auch in speziellen, auf die HESO hin kreierten «Smily»-Kehrichtsäcken entsorgt. Die Sonderausstellung Vergraben - verbrennen - verwerten ist am Eröffnungstag, Freitag, 22. September, ab 16 Uhr geöffnet, muss dann aber um 17 Uhr für die offizielle Eröffnungsfeier nochmals bis 18 Uhr geschlossen werden. (ww).