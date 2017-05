Es gelte nun die Destination Solothurn, die bisher schon ein sehr gutes Wachstum der Bettenauslastung verzeichnet habe, weiterzuentwickeln: «Vor allem für das Wochenende sehen wir noch Potenzial für Solothurn. Dies dank seiner zentralen Lage und dem Erlebnisraum entlang der Aare.» Wichtig sei die Zusammenarbeit mit der Vermarktungsorganisation Solothurn Services, aber auch mit den anderen Hotels. «Wir sehen sie nicht als Konkurrenz», meint Eric Ahrend beispielsweise zur neu eröffneten «La Couronne», mit der man an Spitzentagen im Juni einander bei der Unterbringung von Gästen aushelfe.

Besenval-Revival geplant

Nicht so einfach war und ist für das Hotel-Management die Situation im Palais Besenval, dessen Küche sich diesen Winter wegen des verunglückten Hilari-Abends sogar stadtpräsidialer Kritik ausgesetzt sah. «Wir haben aber darauf auch personell reagiert», spricht Eric Ahrend das seiner Ansicht nach inzwischen stark verbesserte Bankett- und Seminar-Angebot im Landhaus wie Palais Besenval an. «Wir hatten sehr viele positive Feedbacks auch von grossen Veranstaltern.» Natürlich sei man (noch nicht) fehlerfrei, «aber wir arbeiten ständig daran.»

Die Trendwende zum Besseren will man aber auch in der Tages-Restauration des Palais Besenval schaffen. «Leider müssen wir da noch gegen Vorurteile ankämpfen», weiss der seit 13 Jahren in der Schweiz lebende, neue Hoteldirektor. Der jedoch hofft, dass die Crew unter der Führung der jungen Solothurner Frontfrau Eleonore Perrachia das verlorene Terrain und damit das Vertrauen der einheimischen Gäste wieder zurückgewinnt.

Die Absolventin der Hotelfachschule hatte schon ihre Ausbildung im «Ramada» genossen und ein Praktikum im «Baseltor» hinter sich, als sie im Dezember ins Palais Besenval zurückkehrte: «Ich habe es mir lange überlegt, dann aber die Herausforderung angenommen.» Nun setzt sie alles daran, um das Palais wieder zu einer beliebten Adresse in Solothurn werden zu erlassen. «Die ersten Anlässe brachten ermutigende, positive Feedbacks», freut sich Eleonore Peracchia über wieder gesehene Solothurn Gesichter am Aarestrand.

Buntes Sommerprogramm

Die besondere Ambiance am Aarestrand wollen die Besenval-Verantwortlichen mit speziellen kulinarisch-kulturellen Aktivitäten kombinieren. So findet heute Mittwoch der eigentliche Eröffnungsabend mit einem Jazz-Konzert und einem Barbecue-Buffet statt. Im Normalbetrieb – jeweils am Sonntag und Montag bleibt das Palais geschlossen – setzt man im Besenval-Restaurant auf sommerliche Tapas an den «spanischen Tagen im Juni, die zusätzlich einen «Salsa-Crashkurs» sehen werden.

Auch orientalische Spezialitäten oder französische Tage mit musikalischer Unterhaltung stehen bis Ende September auf dem Programm, dazu weitere Jazz-Konzerte oder während des Augusts zweimal im Monat ein «Freitags-After-Work-Spezial». «Wir hoffen, dass wir nochmals eine Chance erhalten. Wir können das, was war, nicht unter den Teppich kehren und es wird seine Zeit brauchen. Doch wir wollen das Palais Besenval Solothurn zurückbringen», betont Eric Ahrend.