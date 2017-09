Die Verwunderung war gross, als im Lokalblatt des idyllischen Dörfchens Chipping Cleghorn ein Mord angekündigt wurde, zu dem auch Freunde und Bekannte eingeladen wurden. Was hat es mit dieser mysteriösen und irritierenden Einladung auf sich? Wer könnte in der beschaulichen britischen Provinz zu einem hinterhältigen Mord fähig sein? Und mit welchem Motiv? Ist es gar ein Scherz, der Miss Marple ihr ganzes detektivisches Können abverlangt und im Hause von Letitia Blacklock Unruhe stiftet?

Schritt um Schritt wurden die gut 100 Première-Besucher von «Ein Mord wird angekündigt» am Samstagabend in eine Geschichte hineingezogen, deren Ausgang über zwei Stunden ungewiss blieb.

Eines war aber schon bald klar: Was die zehn Laiendarsteller, die in ihrer Freizeit unzählige Stunden in das anspruchsvolle Projekt investiert hatten, darboten, war in sämtlichen Bereichen Theater auf sehr hohem Niveau.

Mit Miss Marple (Pelka Ridjosic), Julia Simmons (Silvana Grellmann), Patrick Simmons (Lukas Rhiner), Letitia Blacklock (Jana Zimmermann), Dora Brunner (Nadine Krieg), Mitzi (Sofia Mészàros), Philippa Haymes (Melina Maspero), Edmund Swettenham (Jonathan Sollberger), Rudi Schwarz (Joseph Tschudin) und Inspektor Craddock (Silvan Andraschko) war das Rätseln um den möglichen Täter ein Genuss.