Das Ziel der IG Pro Vorstadt ist es, die Unterführung bei der Blauen Post sauber zu halten. Sie soll in weiss erstrahlen. Nicht so an diesem Montagmorgen. In grün, orange und schwarz sind in der Unterführung Sprüche aufgesprayt. Die Interessengemeinschaft Pro Vorstadt wird angegriffen, die Polizei ebenso und «Solothurn bleibt dreckig» wird proklamiert. Wo es keine Tags gibt, wurde mit grüner Farbe eine wellenförmige Linie gemalt.

Die Polizei hat sich die jüngste Schmiererei schon angesehen. «Es läuft eine Anzeige gegen Unbekannt», wie Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, auf Anfrage sagt.

In der Unterführung sind die Schmierfinken immer wieder unterwegs. Zum letzten Mal im Dezember 2015. Damals wurden um die 20 Tags gezählt.