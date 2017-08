Ein humanitärer Spirit

Das Street Food Festival soll auch nachhaltige Spuren hinterlassen: «Diesmal sammeln wir die Reste der Lebensmittel ein und stellen diese der Organisation «Tischlein Deck dich» zur Verfügung. So können hilfsbedürftige Menschen in unserer Region diese Lebensmittel geniessen. Und am Street Food Festival wird ausschliesslich Wasser der Aktion «Viva con Agua» verkauft. Mit dem Gewinn aus diesen Wasserverkäufen werden in Drittweltländern neue Brunnen gebaut.»

Den Organisatoren gehe es nicht ums Geld, sagt Chrigu Stuber. «Wir sind eine Gruppe von Freunden und wir haben Freude an den verschiedenen Kulturen, die an den Ständen aufeinandertreffen», beschreibt er die Motivation, einen solchen Aufwand zu betreiben.

Die meisten Standbetreiber sind dagegen Profis, die auf einen finanziellen Erfolg angewiesen sind. Zu heftig loben wollen diese die Einnahmen nicht, Zurückhaltung ist weit verbreitet. Das Geschäft mit seinen dänischen Hot Dogs laufe recht gut, verrät zum Beispiel Mads Oweiid.

«Wir haben es in unserem Team bereits besprochen. Wir wollen nächstes Jahr wieder kommen.» Also muss es sich rentiert haben, von weit her ans Solothurner Streetfood Festival gereist zu sein.

Wer schon in Kopenhagen war, der kennt die legendären Rød Pølse, die roten Würstchen, die man jeweils nach der Party auf dem Heimweg isst. Sie sollen dem Kater vorbeugen, heisst es. Doch Mads Oweiids dänische Würstchen sind verdächtig bleich. «Die Rød Pølse sind leider in der Schweiz wegen des Farbstoffs streng verboten. Ich bin der Metzger und kann garantieren, dass unsere Würste trotzdem gleich schmecken wie die in Kopenhagen.»