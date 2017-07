Herausforderin Franziska Roth gilt als typische Sozialdemokratin – war sie zu typisch?

Franziska Roth hat sich als hervorragende Wahlkampfleiterin im Kanton profiliert. Damit schafft man sich allerdings nicht nur Freunde. Das ist bei einer Mehrheitswahl eher ein Hindernis. Franziska Roth hat aber durchaus das Profil, auch bei Proporzwahlen im ganzen Kanton zu glänzen.

Sie bestimmte den Wahlkampf. Was ist da falsch gelaufen?

Franziska Roth beherrschte den Angriff, wurde aber durch die Dossier-Kenntnis von Kurt Fluri rasch in die Defensive gedrängt. Kurt Fluri profilierte sich als seriöser Schaffer und gab in den sensitiven Bereichen wie Sport und Kultur die richtigen Signale. Am Schluss steht Kurt Fluri auf allen Bühnen, auf denen er sich bewegt, als Sieger da. Von Überlastung zu sprechen, ist deshalb vermessen.