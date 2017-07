Ushuaia – der Klang ist mystisch, spirituell. Doch aus anderen Gründen wird die Stadt an der Südspitze Südamerikas jährlich zum Ziel von rund 150 bewegungsfreudigen Pilgern auf dem Velosattel. Die «Panamericana» führt über mindestens 22'000 Kilometer von der arktischen Küste nach Feuerland, meist abseits der Komfortzone von E-Bike-Ladestationen und Velostreifen. Urs Hochstrasser zählt zu jenen Zeitgenossen, die sich das mit nichts als Muskelkraft angetan haben – bis zum bitter-süssen Ende.

«Du lebst den Traum»

Über asphaltierte Highways Schotterpisten und viele Höhenmeter bahnte sich der 33-Jährige seinen Weg. Und so steht er – abgehärtet von Schnee-, Sand- und Tropenstürmen und rund 80 Reifenplatten – am 4. Mai 2017 bei einem Tachostand von rund 31 000 Kilometern und nach zwei Jahren vor der «End of the World»-Tafel in Ushuaia. Noch 50 Kilometer vorher hat Petrus versucht, die Triumphfahrt zu bremsen: Plötzlich befindet sich Hochstrasser unvermittelt in einen Schneesturm. «Da fluchst Du eine Millisekunde, um dann zu lachen. Und dann geniesst Du die Natur und lebst den Traum.»

Dass er den Traum gelebt hat, wird klar, wenn er von den 691 Tagen «on the road» erzählt. Dabei konnte Hochstrasser mit Velos lange wenig anfangen. Ein notwendiges Übel wars, dass sich der Inline-Skater früher trainingshalber auf den Sattel schwang. «Fixe Routen in festgelegter Zeit abstrampeln» – langweilig. Und: «In den letzten fünf Jahren vor der ‹Panamericana› besass ich nicht einmal ein Velo.» Vielmehr sei es der Bewegungsdrang selbst gewesen, der die Idee über Jahre reifen liess.

In Schweden hatte er während sechs Tagen in die Pedale getreten. Dabei war es die unmittelbare Nähe zu den Menschen und zur Natur, die ihn faszinierte, nach draussen lockte. Eine, die man nur schwer entwickeln kann, wenn man hinter dem Lenkrad eines Wagens sitzt. «Es war nie die körperliche Herausforderung, die ich suchte», sagt er heute, «sondern das Dort-Sein – und nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve liegt.»