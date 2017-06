Unter den Betonkuppeln des CIS Sportzentrums herrscht gerade ein Klima, das seinen Benutzern aufs Gemüt schlägt: Weit über 30 Grad Celsius, defekte Dachluken, ausserdem wird das Lehrlingsturnen kurzerhand an einen anderen Ort verlegt und zum Lehrlingsschwimmen umfunktioniert. Gnade all jenen also, die sich trotzdem für körperliche Betätigung in den sportlichen Glutofen hineinwagen.

Dazu zählt beispielsweise der TV Solothurn Handball. «Es ist mörderisch heiss in der Halle – und schon aus gesundheitlichen Gründen sollte man sich dort nicht aufhalten», bestätigt Stefan Blaser, seines Zeichens Handballer-Präsident. Am Mittwochabend liess er zum Beweis die Temperatur in der Mehrfachturnhalle messen: 35 Grad Celsius.

«Saunamässig heiss» findet es auch Günter Weber, Präsident des Badminton-Clubs Ambass Drops: Der Verein trainiert neben der eigentlichen Badminton-Halle auch in der grossen Halle. Da der Öffnungsmechanismus zur dortigen Dachluke im Kuppeldach defekt sei, könne die Hitze nur notdürftig über offene Türen abgeführt werden – «wenn es denn Wind hat», so Weber. Eine Reparatur der Vorrichtung, so habe ihm die Geschäftsführung mitgeteilt, gebe es indes keine.

Bloss ein kurzes Aufblühen?

Ein Indiz dafür, dass der kurz aufblühende Sanierungswille der CIS Solothurn AG nun wieder vormaliger Lethargie Platz macht? Nach dem Wechsel des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung im vergangenen Herbst sah es nämlich für die Nutzniesser plötzlich wieder vielversprechend aus.

Mehr als eine Viertelmillion wurde unter neuer Führung für die notdürftigsten Arbeiten auf der langen Pendenzenliste investiert: Nachdem defekte Bodenhülsen, die zu richtiggehenden Stolperfallen geworden waren, repariert worden waren, wurden nun auch verwahrloste Garderoben saniert. Ferner wurde der Gastrobereich umgebaut, punktuelle Flickarbeiten an der undichten Aussenhülle wurden durchgeführt, und eine neue Lüftung für die Halle wurde eingebaut.