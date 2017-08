Wenn man sich am Samstagabend am Jubiläumsfest des «Vinis» im unteren Winkel befand, war man auch gleich ein bisschen in Italien. Nicht nur der Wein, den das Restaurant verkauft, kommt direkt aus Italien, sondern auch die Lebensfreude, die vom Personal sowie von den Besuchern versprüht wird. Ob das Geheimnis nun im Wein steckt, den übrigens jeder Weinliebhaber mindestens einmal probiert haben sollte, oder in der langjährigen Geschichte des «Vinis», es lag jedenfalls etwas von Toscana in der Luft.

Der Abend begann mit dem Auftritt des Thomas Baumgartner Trios, das mit Jazzklängen für einen angenehmen musikalischen Einstieg sorgte. Während zu Beginn des Auftritts noch ein paar Plätze an den Tischen frei waren, war schon kurze Zeit später auch der letzte Platz besetzt. Die meisten Besucher kennen das «Vini» schon lange, viele sogar seit der Eröffnung vor 30 Jahren. Das und die gemütliche Atmosphäre waren wohl der Grund für das zahlreiche Erscheinen der Gäste. Und «natürlich der Wein», wie eine Besucherin sehr entschieden sagte.

Überraschung fürs Team

Zwischen dem ersten und dem zweiten offiziellen Programmpunkt trat dann die Strossemusig Band mit Rolf Schöb, der das «Vini» führt, am Saxoffon auf. Statt auf der Bühne spielten sie mitten in den Leuten und verbreiteten mit ihrer fröhlichen Musik noch mehr ausgelassene Stimmung. Vor allem während dieses Auftritts war ganz klar spürbar, dass sich alle – die Gäste, sowie das Personal - untereinander schon lange kennen und inzwischen so etwas wie eine Familie geworden sind. Wie eine Besucherin es so treffend ausdrückte: «Es ist einfach schön hier, weil es so familiär ist.»

Als Überraschung für das «Vini»-Team gab es dann auch noch einen Auftritt, bei dem zuerst mit lustigen Versen über die Geschichte des Restaurants alle zum Lachen gebracht wurden, und Rolf Schöb dann auch noch ein Jubiläumsgeschenk überreicht wurde.

Der nächste Programmpunkt war die Bigband Wazomba. Sie spielten Jazz mit einem rockigen Touch, was bei den Anwesenden auch sehr viel Anklang fand. Direkt auf sie folgte Robert Bartha, der etwas weiter unten in der Gasse direkt vor dem «T-Room» auftrat und Covers so wie Eigenkompositionen zum Besten gab.