Am 8. August jährt sich zum neunten Mal die Eröffnung der Westumfahrung 2008. Am gleichen Tag wurde die Wengibrücke für den Autoverkehr geschlossen. Rund 400 Busse queren dort zwar immer noch täglich die Aare, doch ansonsten gibts kaum mehr Verkehr auf den beiden Brückenköpfen. Doch umgestaltet wurde nördlich wie südlich der Brücke der Strassenraum nur provisorisch. Zumindest in Planung sind jedoch die Umgestaltung sowohl des Postplatzes im Norden wie diejenige der Berntorstrasse im Süden.