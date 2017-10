Am Freitag war nochmal Endspurt angesagt. Die Organisatorinnen Laura Hartmann und Marion Schweizer fuhren den ganzen Tag hin und her um alles für die Eröffnung der Restessbar bereit zu machen. So durften sie zum Beispiel das von der Solodaris und Vegan for Love gespendete Essen, die Getränke, den gespendeten Böllerwagen und den Veloanhänger abholen. Auch durften sie das erst Mal Lebensmittel von Aldi und der Stadtrösterei abholen.

Am Samstag ging es dann kurz vor Mittag los. Rezepte schreiben, Zopf aufbacken, Wein einkaufen. Die Stimmung im Helferteam hätte besser nicht sein können. Alle halfen mit einer grossen Portion Motivation und Vorfreude mit. Um 14.00 Uhr dann der grosse, nicht erwartete aber erhoffte Ansturm. Mehr als 50 Menschen kamen in Verlaufe des Nachmittages, um auf die Restessbar anzustossen. Laura Hartmann durchschnitt das Band und somit war die Restessbar Solothurn endlich eröffnet.