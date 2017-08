Zu teuer ist die Mensa auch zwei 19-jährigen Kantischülern. Ausserdem sei das Essen im Manor Food qualitativ viel besser als in der Schule. «Wir kaufen hier oft Fertigessen, die wir in der Mikrowelle aufwärmen können.» Zu den Stammkunden gehören auch zwei Frauen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. «Wir arbeiten hier ganz in der Nähe und kommen jeden Tag zum Mittagessen her. Wo sollen wir denn ab April hingehen?» Ihre Freundin zuckt nur ratlos mit den Schultern.