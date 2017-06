Am 2. Juli steht fest: Bleibt Stadtpräsident Kurt Fluri nach 24 Jahren Amtsdauer im Amt, oder wird die SP-Herausforderin Franziska Roth seine Nachfolgerin? Eine Frage, die in der Kulturfabrik Kofmehl ein gut durchmischtes Publikum interessierte wobei doch einige der 200 Stühle leer geblieben waren.

«Habt ihr noch ein Geheimnis, etwas, das man von Euch noch nicht weiss?», versuchte Moderator Marco Jaggi den lockeren Einstieg. «Meine Privatsphäre bleibt meine Privatsphäre», gab Kurt Fluri diesbezüglich nichts her – während von Franziska Roth immerhin zu erfahren war, dass sie täglich 60 Kilometer auf dem Velo unterwegs ist.

Wieviel Stadt darf es sein?

«100 Prozent» will Franziska Roth Stadtpräsidentin sein und so kamen als erster Hauptpunkt die 34 Mandate von Kurt Fluri aufs Tapet. Sie würde manches Amt an Gemeinderatsmitglieder abtreten, und überhaupt: «Der Nationalrat bringt der Stadt nichts», so die SP-Kandidatin.

Fluri rechtfertigte sich einerseits, dass bei manchen Mandaten von den entsprechenden Gremien eben der Einsitz des Stadtpräsidenten erwünscht sei, und er wiederum nur als Nationalrat das Präsidium des Städteverbandes bekleiden könne, der immer wieder auch Interessen von Solothurn vertrete. «Auch sitze ich nicht die ganze Zeit in Bern, sondern bin die meistens in Solothurn. Und in Bern bin ich stets über das I-Pad mit Solothurn verbunden», konterte Fluri den Vorwurf Roths, er sei zu wenig nah «am Volk» oder er reagiere erst, «wenn es brennt.»