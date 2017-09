Aufmerksam auf das «Artists-In-Residence»-Angebot in Solothurn wurde die Fotografin, als ihre Arbeiten an der Kunstmesse «Art Karlsruhe» ausgestellt wurden. Ihr Galerist präsentierte und verkaufte dort Werke, deren Ausgangsmotiv die Heiligkreuzkirche in Chur— eine der vielen Bauten des Schweizer Architekten Walter Maria Förderer — war. Ein Schweizer Besucher erwähnte ihr gegenüber dann die St. Klemenz Kirche in Bettlach, die vom selben Architekten stammt.

Drei Monate in Solothurn

In der ersten Augustwoche wurde die deutsche Fotokünstlerin im Alten Spital mit dem traditionellen Apéro begrüsst. Ihr neuseeländischer Vorgänger hat ihr das Studio und die Wohnung überlassen. Während ihrem Aufenthalt arbeitet Hagenmaier nicht nur mit Förderers Bauten, sondern auch mit anderen, auf die sie zufällig gestossen ist oder welche ihr empfohlen wurden. Auffällig dabei ist die Hingabe der Künstlerin zu Sichtbetonbauten. So beschäftigt sie sich nebst der St. Klemenz Kirche auch mit der Industriebrache in Attisholz, dem Kirchenzentrum Langendorf und dem Gebäude der Kebag beim Emmenspitz.

Da ihre Arbeit mit der Aufnahme noch nicht abgeschlossen ist, wird es der Künstlerin nicht möglich sein, alle Fotografien aus Solothurn auch schon am Ende ihres Aufenthaltes als dreidimensionale Werke zu präsentieren. Deshalb wird im Künstlerhaus auch ein Teil ihrer bestehenden Arbeiten zu sehen sein. Hagenmaier hofft aber sehr, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt alle ihre, in Solothurn entsprungenen Werke in der Ambassadorenstadt selbst ausstellen kann.