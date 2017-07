«Der Kanton hat verlangt, dass wir diesen Abschnitt in den Sommerferien bauen.» Und so herrschte am Montag, pünktlich zu Ferienbeginn, reges Treiben auf der Werkhofstrasse zwischen den Einmündungen Untere Steingrubenstrasse und St. Niklausstrasse: Die Regio Energie Solothurn will die wichtigste Durchgangstrasse von Solothurn in diesem Abschnitt aufreissen und ihr Fernwärmeleitungsnetz von Westen nach Osten weiter bauen.