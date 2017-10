Um Kindercouch werden zu können müssen die ehemaligen Spielplatzkinder eine siebentätige Ausbildung absolvieren. Als ausgebildete Coachs unterstützen sie sowohl die Kinder als auch die Betreuer und Betreurinnen der drei Quartierspielplätze bei ihrer Arbeit.

Ausgleich zur Schule

In der Villa 41 beschränke sich diese Arbeit auf eine zurückhaltende Rolle, so Isa Dreier als Leiterin der Kindervilla. «Ausdrücklich Spielen» lautet das diesjährige Thema der Villa. Darunter soll das selbstständige und selbst gewählte Spielen der Kinder verstanden werden. Diese sollten während der Herbstwoche die Möglichkeit haben, individuell entscheiden zu können, was sie machen wollen. Zur freien Auswahl stehen dabei verschiedene Posten, an denen die Kinder Malen, Basteln und Theater spielen können. Anders als in der Schule darf es bei den Tätigkeiten auch mal etwas lauter werden.