Voller Stolz sprach Probst über die diesjährige Preisträgerin Terézia Mora. «Für mich und meine Jurykollegen ist sie die herausragende deutsch schreibende Autorin des 21. Jahrhunderts.» Obwohl zweisprachig aufgewachsen, schreibt Mora in deutsch, ist aber auch erfolgreich als Übersetzerin aus dem Ungarischen. Probst: «Mit verstörender Direktheit und grandioser Sprachkraft erzählt ihr ganz in der Gegenwart verankertes Werk seit zwanzig Jahren von Menschen, die sich selbst abhanden kommen und in unserer Welt verloren gehen.»

Scharf in der Diagnose aber zugleich mit warmer Empathie folge die Autorin ihren Figuren auf der meist vergeblichen Suche nach Geborgenheit und Liebe, so Probst in der Laudatio, und: «Wie ein roter Faden ziehen sich dabei die Motive Fremdheit und Gewalt durch ihre eigenwilligen und kühnen Geschichten».