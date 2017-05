Gegen das Ende der Partys in Solothurn regt sich nun Widerstand. Am Freitag wurde auf Facebook die Gruppe «Pro nightlife Solothurn» gegründet. Innerhalb von drei Tagen hat die Facebook-Seite mit dem Slogan «Wir wollen das Nachtleben in Solothurn zurück» nun schon rund 1000 «Gefällt-mir»-Angaben gesammelt. «Immer mehr werden Partys in Solothurn abgesagt, weil keine Bewilligungen von der Behörde ausgestellt werden. Wir sind dagegen!», ist das Motto der Gruppe.

Warum verweigert die Stadt die Bewilligung? Das Versäumnis liegt offenbar nicht bei den Behörden: Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes, hält fest, dass die Rothus-Halle 2010 zur Galerie umgenutzt worden sei. Erlaubt seien laut Baugesuch von 2010 «die Nutzung als Kunst-Supermarkt, Ausstellungen, private Familienfeste und Firmenanlässe wie Seminare und Kundenanlässe».

Lenggenhager hält fest: «Die Nutzung für Partys, Disco, Konzerte und dergleichen wurde bisher nicht baubewilligt.» Peter-Lukas Meier, Besitzer des Rothus-Verlags und der Halle, könne jedoch ein entsprechendes Baugesuch einreichen. «Wird mit einem Lärmgutachten die Einhaltung der Lärmgrenzwerte belegt und werden die übrigen baupolizeilichen Vorschriften eingehalten, kann eine Baubewilligung über 00.30 Uhr hinaus bis zu 04.00 Uhr bewilligt werden», so Lenggenhager.



Rothus-Besitzer Peter-Lukas Meier bestätigt den Sachverhalt zwar, ist aber dennoch etwas überrascht über das Vorgehen der Stadt. "In den letzten 6 Jahren gab es mit allen Konzerten und Parties nie Probleme, Anzeigen oder sonstige nachhaltige Reklamationen." Dass er für Partys keine Bewilligung gehabt habe, habe nie eine Rolle gespielt, als noch der Kanton zuständig gewesen sei. "Jetzt hängt uns die Stadt aber genau an diesem "unvollständigen" Baugesuch auf." Meier hat einen Juristen eingeschaltet.

Ist die Stadt strenger und geht sie gezielt gegen Lokale vor, die länger als 2 Uhr geöffnet haben? Dass nun mit dem Solheure und der Rothus-Halle gleich zwei Lokale auf ihre Baubewilligungen überprüft worden seien, sei keine geplante Aktion des Stadtbauamtes, hält Andrea Langenhagen fest. Man reagiere erst, wenn man Meldungen von Dritten oder von der Polizei erhalte.

Und auch unter der Woche ist es in Solothurn ruhiger geworden. Von Montag bis Donnerstag müssen die Lokale laut dem neuen kantonalen Wirtschaftsgesetz um 0.30 Uhr schliessen. Frühere Ausnahmebewilligungen bis 3 Uhr, wie sie die Piano-Bar hatte, gibt es nicht mehr. Doch während es in Solothurn Facebook-Aufrufe gibt, hat in Olten Daniel Kissling bereits gehandelt. Der Betreiber des «Coq d`Or» übt zivilen Ungehorsam und hält sein Lokal auch am Donnerstag bis 2 Uhr geöffnet.

In der Stadt Solothurn wird nun die Politik möglicherweise aktiv. SP-Gemeinderätin Franziska Roth hat am Wochenende in dieser Zeitung eine Auslegeordnung des Solothurner Nachtlebens gefordert. Die Ausgehwilligen sollen mehr Spielraum erhalten.

Solheure: Warum es keine Partys mehr gibt

Jahrelang gab es im «Solheure» Partys bis spätnachts. Doch seit April ist zum Ärger vieler Nachtschwärmer um 2 Uhr Schluss. «Liebe Party-Freunde, leider müssen wir euch mitteilen, dass die Party vom 22. April kurzfristig abgesagt werden muss. Gemäss neuen gesetzlichen Regelungen sind Öffnungszeiten bis 4 Uhr morgens nur noch mit einem Lärmgutachten möglich», teilte das Lokal im April mit.