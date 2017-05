Ein geplatzter Blinddarm oder eine Schnittwunde: Erwachsene können bei einem Notfall rund um die Uhr in das Bürgerspital Solothurn. Einen Notfalldienst für Kinder gibt es dort nicht. Ebenso wenig eine eigene Kinderklinik. Stattdessen ist eine private Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Bürgerspital eingemietet – in einem alten Gebäude, das nach der Fertigstellung des Neubaus 2020 abgerissen wird. Wo die Praxis danach hinkommt, ist noch unklar. Auf jeden Fall aber nicht in den Neubau.

Räume im Altbau angeboten

Im Vertrag der Gruppenpraxis stehe, dass die Kinderärzte nach dem Abriss des alten Gebäudes in «gleichwertige» Räume umziehen können, sagt Kinderarzt Paul Meier auf Anfrage. «Diese Räume haben wir noch nicht gesehen», so Meier. Ende Monat können sich die Kinderärzte aber Räume in einem bestehenden Gebäude anschauen, das nebst dem Neubau weiter genutzt wird.

Oliver Schneider, Mediensprecher der Solothurner Spitäler AG (soH), bestätigt, dass die Besichtigung der Räume durch die Kinderärzte noch bevorstehe. Laut Schneider sei von Anfang an geplant gewesen, dass die Gruppenpraxis nicht in den Neubau, sondern in ein bestehendes Gebäude zieht. «Man hat den Standort gemeinsam ausgewählt, weil er für beide Seiten am geeignetsten ist», so Schneider.