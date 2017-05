Seit 1981 holt der Eisstockschütze Fredy Weyermann Schweizermeister-Titel. Zuletzt waren es Nummer 50 und 51. «Er hat wie kein anderer den Eisstockport in der Schweiz geprägt und prägt ihn noch immer!», hob Stadtpräsident Kurt Fluri den Sportler speziell hervor, der wohl zu Hause kein Fleckchen mehr übrig hat, um all die Diplome der jährlichen städtischen Sportlerehrung aufzuhängen.

Besonders gewürdigt wurde Weyermanns Schaffen aber auch als Funktionär, war der doch der ebenfalls international erfolgreiche Aktive während 17 Jahren Präsident des ESC Solothurn, und wurde mit mehreren Ehrenmitgliedschaften bedacht.

Doch bevor der übliche Diplom-Regen durch Sportkommissionspräsident Alexander Rudolf von Rohr einsetzte, durchleuchteten Kurt Fluri und Landammann Remo Ankli noch die Rolle des Sports in Stadt und Kanton.

Ein Appell an die Region

Der Stadtpräsident zeigte einmal mehr auf, wie Solothurn den Sport fördert – sei es anlassbezogen mit fast 45'000 Franken oder in der Jugendsportförderung mit einer «Pro-Kopf-Prämie» von 100 Franken, was den Vereinen 63'000 Franken jährlich eingetragen habe. Vereine, die J+S-Kurse durchführen, durften einen Beitrag von fast 120'000 Franken einstreichen – auch wenn dafür nur 100'000 budgetiert gewesen waren. Einmal mehr ermunterte Fluri bei dieser Gelegenheit abseits stehende Vereine, von diesen Zustupfmöglichkeiten Gebrauch zu machen.

Ein wichtiges Thema ist für den Stadtpräsidenten die Finanzierung der sportlichen Infrastruktur, die man nicht der jeweiligen Standortgemeinde überlassen sollte. So würden auch Sportanlagen der Stadt von Vereinsangehörigen umliegender Gemeinden benutzt, «es geht also mit anderen Worten nicht ohne eine verstärkte interkantonale Zusammenarbeit», mahnte Fluri.

Er leite deshalb den politischen Stadtbehörden demnächst eine Vorlage weiter, womit sich die Stadt an der Erneuerung des Freibades im Sportzentrum Zuchwil beteiligen werde. Dieses soll bekanntlich durch eine Traglufthalle wintertauglich gemacht werden, was – trotz einem allfälligen «Stirnrunzeln» in der Stadt – für diese die «Wasserknappheit» etlicher Sportvereine entschärfen könne.

Begehrter Pumptrack

In seiner Kurzansprache skizzierte Landammann Remo Ankli, was der Kanton für den Sport tue. Die Unterstützung basiere auf drei Pfeilern - dem Label «So fit», dem freiwilligen Schulsport J+S sowie dem ganz neuen Angebot eines so genannten Pumptracks, der den Gemeinden zur Benützung angeboten werde.