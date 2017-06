Am 1. August hätte Bruno Emmenegger 15 Jahre Sakristan der Pfarrei St. Ursen feiern können. Nun wird er am Nationalfeiertag seit einem Monat als Hauswart für die öffentlichen Gebäude und Liegenschaften seiner Wohngemeinde Riedholz zuständig sein. Dies, nachdem er sakrale Bauten wie die St. Ursen-Kathedrale, die Jesuitenkirche, die Kapellen St. Peter, St. Urban und St. Katharinen betreut hatte, sowie die Spitalkirche in der Vorstadt. Mit nur einem freien Wochenende pro Monat feierte er mehr Gottesdienste mit als mancher Geistlicher. Assistierte er doch nicht nur dem jeweiligen Stadtpfarrer, sondern auch dem Bischof und den Aushilfspriester. Immer als rechte Hand des Zelebranten und stets als Diener.

Zuletzt brachte er sich auch als Lektor und Kantor in die Liturgie ein. «Aber erst seit ich als Mitglied des Jodlerklub Althüsli an Stimmbildung und Gesangstechnik feilte», lächelt er. Gläubig sein ist für Bruno Emmenegger eine der wichtigsten Berufsqualifikationen. Man müsse sich berufen fühlen. Nicht zuletzt, weil Sakristane immer arbeiten, wenn sich andere über freie Tage freuten.

«Unbeschreibliches Gefühl»

Bevor er in den kirchlichen Dienst wechselte, als die drei Kinder noch klein waren, führte er mit seiner Frau Edith die «Dorfchäsi» Riedholz. Zum Jobwechsel animierte ihn Roland Rey, der Verwalter der Kirchgemeinde, den er seit der gemeinsamen Käserlehre kennt. «Das Gefühl, als ich erstmals in der weissen Albe im Chorraum stand, war unbeschreiblich», erinnert er sich. Kurz darauf forderten die Kollegen vom Senioren FC-Riedholz ihn auf, mit Weihrauch den Klubraum einzusegnen. Kaum hatte er das kultische Räucherwerk zum Glimmen gebracht, füllte sich der Raum mit Rauchschwaden. «Irgendwie hatte ich den Umgang mit der Gabe aus dem Morgenland noch nicht so im Griff wie heute. Wir mussten tagelang lüften und es roch noch lange nach der Aktion.»