Seit 2014 sind Markus Moerler und Olcay Oruç Sahin auf der Suche nach einem neuen Standort für ihr kommerzielles Partykonzept «Eleven». Dies, nachdem sie ihren Standort auf dem Sasolim-Areal beim Jumbo-Kreisel verlassen mussten. Zu den dortigen Plänen, unter anderem eine Migros-Filiale zu realisieren, passe das Partylokal nicht, hiess es damals seitens Bauherrschaft. Heute, drei Jahre und zahlreiche Ansiedlungsversuche in der ganzen Region später: Die Hoffnungen der beiden Partymacher richten sich wieder auf städtischen Boden, genauer – auf leerstehende Räumlichkeiten der Landi Reso an der Poststrasse 1. Dort nämlich soll ihr «Eleven» auf 330 Quadratmetern bereits diesen Herbst zu neuem Leben erweckt werden – für rund 300 partyaffine Menschen pro Abend. Laut Betriebskonzept könnte das Lokal donnerstags, freitags und samstags jeweils bis vier Uhr geöffnet sein (wir berichteten). Neben Partykundschaft wollen die beiden aber auch andere Segmente bedienen und das Lokal für Seminare, Tagungen, andere Unternehmensanlässe, aber auch für Ausstellungen, Konzerte oder private Anlässe öffnen.

Über 20 Parteien sind dagegen

Soweit die Hoffnungen und Pläne, wie sie im Betriebskonzept niedergeschrieben sind. «Wir bewegen Menschen», prangt als Credo im Briefkopf der Eleven Management GmbH. Nun aber wurden Menschen auf eine Weise in Bewegung gebracht, wie es sich die beiden nicht gewünscht hatten. Es regt sich Widerstand in der Nachbarschaft: Nicht weniger als 17 Einsprachen seien bis gestern Mittwoch eingegangen, heisst es seitens Stadtbauamt. Da sich darunter auch einige Sammeleinsprachen befinden, dürften es über 20 Parteien sein, die mit den Plänen Moerlers und Sahins nicht einverstanden sind.

Primär sorgen sich die Einsprecher um potenziellen Lärm rund ums künftige «Eleven», sowohl um jenen, der vom Lokal selbst ausgeht, als auch um den Umgebungslärm, der von heimkehrenden Partybesuchern oder durch draussen herumstehende Raucher entstehen könnte. Damit widersprechen sie dem vorliegenden Lärmgutachten, wonach unter dem Strich die Lärmgrenzwerte unter bestimmten Voraussetzungen eingehalten werden können. Ebenso ist den Einsprechern das Parkkonzept ein Dorn im Auge. Sie befürchten Suchverkehr. Moerler und Sahin ihrerseits sind der Überzeugung, dass eigene Parkplätze nicht vonnöten seien. Nachweisen müssen sie aber ein Soll von 34 Parkfeldern. Ihr Parkkonzept sieht stattdessen vor, sich in die Parking AG Solothurn einzukaufen und die Partygäste durch sensibilisierte Werbung dazu zu ermutigen, das Auto in einem der drei Parkhäuser abzustellen.

Ein direkter Anwohner * verschafft seinem Ärger Luft: «Wenn sich schon jetzt am Wochenende das Aaremüürli frühmorgens langsam leert, stören viele Heimkehrer durch ihr Gegröle», sagt er auf Anfrage. «Und das sollen wir nun in verstärkter Form 150 Mal im Jahr haben, weil zwei ihr kommerzielles Projekt durchziehen wollen?» Auch zweifelt der Einsprecher am Parkkonzept hinter «Eleven»: «Man kann sich zwar in die Parking AG einkaufen, aber ein Anrecht auf einen Platz im Parkhaus hat man deswegen ja noch lange nicht.» Das wilde Parkieren und der entsprechende Suchverkehr am Westbahnhof sind aus seiner Sicht bereits heute ein Problem. Eines, das seiner Ansicht noch zunehmen könnte, wenn «Partygänger mit getunter Karosse vor dem Lokaleingang Halt machen.»

Flugblatt ist im Umlauf

Im Gefolge der eingegangenen Einsprachen kursierte im Vorfeld auch ein Flugblatt unbekannter Herkunft. Dieses landete in Briefkästen der Anwohnerschaft – teilweise im Radius zwischen Dammstrasse und Stalden. «Noch können wir uns wehren, andere Quartiere haben dies schon geschafft», wird darauf skandiert. Man wolle keinen Lärm durch 300 Heimkehrer und Autos und dies von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen. «Verpasst nicht die Chance, eine Einsprache einzureichen», appellierten die Flugblattverfasser. Angesichts des Briefstapels, der momentan in dieser Sache auf dem Stadtbauamt vorliegt, dürften die Unbekannten ihr Ziel erreicht haben.

Über die Inhalte der einzelnen Einsprachen weiss Markus Moerler auf Anfrage aktuell noch nichts. «Deshalb können wir dazu auch keine Auskunft geben.» Das beauftragte Rechtsanwaltsbüro werde nun im weiteren Verfahren im Sinne der «Eleven»-Betreiber professionell und sachlich alle Einsprachen abarbeiten. Das nachbarschaftlich raue Klima gegen das Veranstaltungslokal nimmt er jedoch gelassen zur Kenntnis: «Wir sind guter Dinge», sagt Markus Moerler.

* Name der Redaktion bekannt