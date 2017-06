Ein sehr heisser Freitag

Am Freitag war es fast zu heiss. Dafür war der Samstag ideal für die Verkaufsstände: Kein Badiwetter, aber schön. Ein wenig Jammern trotz vollem Bauch gehört bei den Marktfahrern dazu. «Letztes Jahr war es super, dieses Jahr bin ich einigermassen zufrieden», sagte zum Beispiel Urs Schroff aus Grafenried. Er verkauft filigranes und dekoratives Kunsthandwerk aus Madagaskar. «Ich bin nur der Ladenhüter, meine Frau ist der Chef, sie ist Madagassin. Die Standgebühr ist zwar so hoch, dass es weh tut, aber die Organisatoren machen es auch gut.

Wir werden auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder am Märetfest sein.» Selbst bei den etablierten Geschäften, die mit Marktständen zugestellt wurden, hörte man keine Klagen. «Ich möchte es nicht jedes Wochenende so, aber einmal im Jahr ist das für uns eine schöne Abwechslung», sagte zum Beispiel Christine Studer, stellvertretende Filialleiterin im Bücher Lüthi. «Trotz Märetfest war es ein guter Samstag. Neue Laufkundschaft hat unser Kaffee besucht, um sich ein wenig auszuruhen, weil es auf der Strasse so viele Leute hatte. Wenn es ihnen gefallen hat, kommen sie vielleicht wieder.»

Polizei: Eher ruhiger Abend

Der kulinarische Renner waren die Honolulu-Spiesse: 150 Gramm Rindfleisch aus der Region vom Holzkohlegrill für 15 Franken. Doch das Wichtigste war, dass die Leute mit grosszügiger Zufuhr von Flüssigkeit gegen die Hitze ankämpften. Das Rezyklierungssystem hat sich etabliert, die Becher und Flaschen werden fleissig an die Bartheken zurückgebracht.

Schliesslich gibt es dafür ja auch zwei Franken zurück. So kann viel Abfall vermieden werden, aber wie immer gibt es auch eine Kehrseite der Medaille: Ein paar Schlaumeier haben das «Stibizen» der leeren Becher als Geschäftsmodell entdeckt, was mehrfach für böses Blut sorgte.

Am Rande des Märetfests musste die Kantonspolizei am Freitagabend beim Hauptbahnhof um 21.15 Uhr zwei Gruppen streitender Jugendlicher trennen und einen randalierenden 16-Jährigen vorübergehend festnehmen. Die Stadtpolizei markierte Präsenz auf der Fussgängerbrücke. «Nur präventiv», erklärte Dienstchef Marcel Christ am Samstag um 23 Uhr, «wir sind mit einem normalen Aufgebot hier und hatten bis jetzt einen ruhigen Abend.»