An den Solothurner Literaturtagen werden die neuen Angebote von Region Solothurn Tourismus wie schon am BEKB-Familientag vorgestellt. Die vielseitigen Angebote für Familien, welche in der Region Solothurn vorhanden sind, wurden in der attraktiven Karte «Familienangebote» zusammengefasst. Gemeinsam mit «Pumpelpitz dr Waldkobold», dem neuen Maskottchen von Region Solothurn Tourismus, entdecken Kinder auf einen Blick abwechslungsreiche und spannende Plätze und Erlebnisse in und um Solothurn. Auf Entdeckungsreise können die Kinder ganzjährig – denn die breite Auswahl deckt jede Wetterlage ab.

Auf dem Weissenstein aktiv

«Pumpelpitz» ist ein nachtaktiver, seltener Waldkobold und lebt in einer Höhle hoch auf dem Weissenstein, dem Solothurner Hausberg. Der Waldkobold erlebt mit seinem Sohn Pumpi und dem besten Freund Mampf-Fred, dem Fressdachs, viele Abenteuer in Solothurn. Die Produktion und die Vermarktung wurden von der Regio Energie Solothurn und Region Solothurn Tourismus unterstützt. Die Geschichten und Lieder von «Pumpelpitz» sind auf der Hör-CD «Pumpelpitz dr Waldkobold» ab sofort im Tourist Office von Region Solothurn Tourismus erhältlich. Der Autor von «Pumpelpitz» ist Simon Fankhauser, Sänger, Songschreiber, ehemaliger Bagatello-Sänger, Lehrer und zweifacher Familienvater.

Auf Schatzsuche gehen

Zur Lancierung der «Familienangebote» hat sich Region Solothurn Tourismus Spezialaktionen einfallen lassen. Nebst der Präsenz wird während der Literaturtage am Samstag, 27. Mai, Region Solothurn Tourismus zusammen mit Simon Fankhauser zu Gast im Künstlerhaus S11 sein. Um 16 Uhr wird der neue Detektiv-Trail von Solothurn präsentiert und Simon Fankhauser wird Geschichten von seiner Hör-CD «Pumpelpitz dr Waldkobold» vorlesen.

In Solothurn kann der Detektiv-Trail ab sofort absolviert werden. Die Schatzjäger begeben sich auf die Suche nach dem verborgenen Schatz. Mithilfe von Spuren und Tipps vom Detektiv-Dachs werden die temporären Detektive vor knifflige Rätsel gestellt. Am Ende des Trails werden sie mit einem Schatz belohnt. Die Truhe öffnet sich jedoch nur für jene, welche mit den Lösungen zu den Rätseln den richtigen Zahlencode errechnet haben. Auf dem Detektiv-Trail ist Familienspass garantiert. Übrigens ist ab sofort auch ein Detektiv-Trail in Balsthal im Angebot. (nbc)

Die Detektiv-Trails können als App im iTunes Store und im Google Play Store heruntergeladen werden oder sind bei Region Solothurn Tourismus als Druckversion erhältlich. Alle Angebote zur Karte «Familienangebote» sind unter www.solothurn-city.ch/kinder zu finden.