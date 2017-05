Den Laufvirus hat sich Eusebio Bochons aus St.Cergue/VD schon vor 15 Jahren eingefangen. Auch die Diagnose Lymphdrüsenkrebs im Jahr 2002 stoppte ihn darin nicht. Der heute 50-Jährige hatte wahnsinniges Glück; er befindet sich momentan in Remission, d.h. die Krebszellen sind derzeit nicht mehr nachweisbar.

Das Laufen habe ihm geholfen, so der dreifache Familienvater. Und es helfe ihm auch heute – gegen die Angst vor einem Rückfall. Beim Laufen denkt er auch an Krebsbetroffene, die nicht so viel Glück hatten wie er.

«Ich kann laufen, ich kann helfen!», lautet sein Motto. So nahm er am Montag seinen 1300 Kilometer-Lauf durch die Schweiz in Angriff. Ein Lauf, der Krebsbetroffenen helfen soll. Die Tour startete am Montag am Waadtländischen Sitz der Krebsliga in Lausanne und endet zwischen dem 12. und 13. Juni in Genolier.