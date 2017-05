Die Rechnungsprüfungskommission RPK forderte nach Konsultation eines externen Treuhandbüros die Zuordnung der Aktien in das Finanzvermögen, doch gemäss Auskunft des kantonalen Amtes für Gemeinden sei ein Beibehalten der Aktien im Verwaltungsvermögen erlaubt. Auf diese Auskunft stützten sich Notter wie auch Stadtpräsident Kurt Fluri.

Scharfe Kritik übte an diesem Vorgehen glp-Ratsmitglied Claudio Hug und stellte gar einen Nichteintretensantrag auf das Geschäft zur neuen Vereinbarung. Trotz Unterstützung durch die CVP unterlag er aber klar mit 23 gegen nur 6 Stimmen. Pirmin Bischof fragte in der Folge für die CVP an, warum Zusatzprotokolle zur Rechnungsablage nicht an den Gemeinderat abgegeben worden seien.

«Sie enthalten wichtige Unternehmensdaten», so Fluri, «und ihr könnt die Dokumente ja anfordern», verwies der Stadtpräsident auf Bischofs CVP-Kollegen Pascal Walter, der genau dies getan hatte. Immerhin brachte Hug noch Änderungen wie eine Kündigungsfrist oder die Streichung eines Passus ein. Der Rat stimmte jedoch der Vereinbarung mit der Regiobank zu.

Geld für neue Schulbauten

Der Rat stimmte beiden Rechnungen zu. In den Eintretensvoten waren vor allem die guten Kennzahlen und der Mehrertrag, präsentiert durch Fiko-Präsident Beat Käch und Finanzverwalter Reto Notter, ein Thema gewesen. Vor diesem Hintergrund kündigten die FDP wie CVP an, sich weiter mit dem Thema Steuersenkungen zu befassen, wogegen die Ratslinke einmal mehr auf die hohen Investitionen und noch zu erwartenden Abschreibungen verwies.

Der Verteilung des Ertragsüberschusses von je 2,5 Mio. Franken für die Doppelkindergärten und Tageschulen Brühl sowie Vorstadt, aber auch von 1,5 Mio. Standortbeitrag Berufsbildungszentrum wurde zugestimmt. Eine Million des Ertragsüberschusses kommt der Energiezentrale der Badi zugute, fast 300'000 Franken fliessen in zusätzliche Abschreibungen für die Rossallmend.

Regio Energie erhielt Lob

Wohlwollend wurde auch die Rechnung der Regio Energie Solothurn, «garniert» wie immer durch energiepolitische Überlegungen von DirektorFelix Strässle, von den Parteien aufgenommen. Die SP hinterfragte jedoch die Beteiligung am deutschen, defizitäten Kohlekraftwerk Lünen, die FDP den Schwerpunkt der Regio Energie auf den Dienstleistungen.

In einem separaten Geschäft stimmte der Gemeinderat auch einer Statutenänderung zu, die eine Verkleinerung des Verwaltungsrates der Regio Energie Solothurn auf noch neun Mitglieder erlaubt. Auch wurde damit eine Altersbeschränkung von 70 Jahren sowie eine Amtszeitbeschränkung auf drei Amtsperioden beschlossen.