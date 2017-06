Reichhaltig ist wieder das musikalische Programm am Märetfescht. Auf der Hauptbühne am Märetplatz eröffnet am Freitag ab 18 Uhr der Singer und Songwriter Nick Mellow das Programm, zwei Stunden später gefolgt von der

Rockband Redeem. Ab 22 Uhr spielt die Rockability-Formation der «Poorboys» zum Finale auf.

Am Samstag gibts erneut keine Talentshow mehr, welche die frühere Mini-Playback-Show ersetzt hatte. Dafür tritt um 16 Uhr am Märetplatz Claudia Stephani mit einem Potpourri von Mundart Folk Pop auf. Im gleichen Genre unterhält Nils Burri ab 19 Uhr, und ab 20 Uhr pflegen die «Running Aztecs» den Blues-Rock. Ab 22 bis 24 Uhr sind dann unter dem Titel Help! diverse Beatles-Hits «live» zu hören. Auf dem Klosterplatz heisst es jeweils ab 21 Uhr «All in one» mit 90 und 2000er Chart-Hits. (ww)