Maulwurf, Waldmaus, Hermelin, Buchfink, Kohlmeise, Gartenrotschwanz, Blaumeise, Gimpel, Stieglitz, Feldsperling, Siebenschläfer, Grünspecht, Steinkauz und Steinmarder sind wieder zurück. Es handelt sich um 14 Tierpräparate, die das Naturmuseum als Leihgabe für den Obsttag von vergangenen Donnerstag zur Verfügung gestellt hatte.

So sollten die Präparate laut Hans Neeracher vom Obsttag-Organisationskomitee dazu dienen, «die Nützlichkeit von Hochstamm-Obstbäumen für die Tierwelt zu demonstrieren.» Nur: Die zwei Bananenkisten mit den Präparaten waren plötzlich spurlos verschwunden, nachdem sie Neeracher transporthalber auf dem Rossmarktplatz zur Zwischenlagerung versteckt hatte.

Der Finder hat die Präparate nun zurückgebracht – wohlgemerkt sei es kein Dieb gewesen. Andreas Schäfer, stellvertretender Museumsdirektor ist sich dessen sicher: «Es war kein Diebstahl und sicherlich keine Absicht.»

Vor Grünabfuhr gerettet

Offenbar habe Neeracher die Transportkisten nämlich in der Nähe einer Grünabfuhrstelle abgestellt. Ein Passant befand, dass die Präparate sicherlich nicht weggeschmissen gehören und brachte sie in Sicherheit. Durch den Zeitungsartikel habe er erfahren, was es mit den Präparaten auf sich hat und sie zurückgebracht, «unversehrt», wie Schäfer freudig betont.

Der Präparationswert der Stücke liegt bei 6700 Franken, der wissenschaftliche Wert hingegen sehr viel höher. Besonders Steinkauz und Siebenschläfer seien schwer zu ersetzen, so Schäfer. Sie und die anderen zwölf Präparate sind ja jetzt wieder zurück im «Nest». (ak)