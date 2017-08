Weit über 100 Personen nahmen am Sonntagabend an der stimmungsvollen Einweihung des Friedens- und Wunschsteins teil, der Bruder Klaus gewidmet ist. In diesem Jahr erinnert man sich landesweit an den 600. Geburtstag dieses weisen Mannes, der sich als 50-Jähriger inmitten seines erfolgreichen Lebens in die Ranftschlucht als Eremit zurückzog, um sich seinem Glauben zu widmen.

Der Ruf des Nikolaus von Flüe als kluger Ratgeber verbreitete sich in ganz Mitteleuropa. Seine Hauptsorge galt dem Frieden auch innerhalb der Eidgenossenschaft. Denn die 1477 siegreich beendeten Burgunderkriege hatten hierzulande Expansionsgelüste in dieser an Wirren reichen Zeit geweckt, und innerhalb der alten acht eidgenössischen Stände hatte sich die Macht zu den grösseren Städten verlagert. Spaltung drohte und sorgte für breite Unzufriedenheit, die erst 1481 mit dem «Stanser Vorkommnis» beendet werden konnte.

Überliefert ist, dass Bruder Klaus der vor dem Abbruch stehenden Versammlung der Stände eine Botschaft überbringen liess, die Wogen glättete und sogar die Aufnahme der Mitglieder Freiburg und Solothurn im eidgenössischen Bund ermöglichte. So konnte der Kanton Solothurn 1981 seine 500-jährige Zugehörigkeit feiern und damals die vom Lohner Künstler Hans Borer geschaffene Statue Bruder Klaus auf der Chantierwiese willkommen heissen.