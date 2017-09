Getrübt war sie lediglich ein bisschen durch die Tatsache, dass ausgerechnet jeweils an den Wochenenden das Wetter nicht wie gewünscht mitspielte. «Wir hatten zwar schöne Tageszahlen zwischen 1500 und 4000 Eintritten, doch die ganz grossen Spitzentage blieben aus.» Zu einem «Fleischmäret» kam es so lediglich am einsamen Spitzentag, dem Sonntag, 11. Juni, mit 4377 Eintritten. Deshalb habe auch Badi-Beizer Ernst Schär etwas die grossen Wochenend-Umsätze vermisst, weiss Prétôt. «Und in den Ferien sind halt viele Solothurnerinnen und Solothurner weg» – was jedoch teilweise durch auswärtige Badi-Gäste in dieser Zeit kompensiert werde.

Ein Lob den Gästen

An schönen Abenden schloss das Schwimmbad wie schon in den Vorjahren vom Juni bis Ende August erst um 21 Uhr. «Das war dieses Jahr recht häufig der Fall und wurde gerne genutzt. Die längere Öffnungszeit war sicher ein Bedürfnis»; glaubt Prétôt. Zwar fiel das erste Vollmondschwimmen ins Wasser, doch das zweite am 7. August konnte bis 23 Uhr stattfinden, und «es herrschte eine tolle Ambiance.»

Überhaupt kann der Chefbademeister seinen Gästen ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, kam es doch kaum zu Undiszipliniertheiten, die mehr als einen Tagesverweis aus der Badi erfordert hätte. Und die wenigen Tagesverweise hätten sich als wirksam erwiesen.

Warnung vor den «Flügeli»

Verschont blieb das Badi-Team auch von Unfällen, abgesehen von den kleineren, üblichen Bagatell-Vorkommnissen. Ein besonderes Augenmerk galt es auf die sehr oft aufgesuchte Aare zu richten. «Innerhalb der Bojen hatten wir keine Probleme», resümiert Prétôt. «Wir machten jedoch insbesondere Eltern darauf aufmerksam, dass Kinder mit ‹Flügeli› nicht in der Aare schwimmen sollten. Sie ist ein fliessendes Gewässer mit Strömungen und oft trübe. Als riskant sehen wir das Springen vom Floss mit ‹Flügeli› an – die Schwimmhilfen könnten dabei abgerissen werden.»

«Spezieller Sonnenschein»

Andererseits schätzt der Chefbadmeister die Möglichkeit des Aareschwimmens sowie auch die zwei alten Bestandteile der Badi «als speziellen Sonnenschein» für Solothurn, mit dem andere Freibäder der Region nicht aufwarten können.

Doch bald schliesst die so rege frequentierte Anlage wieder ihre Pforten: Am Samstag vor dem Bettag, am 16. September, ist abends wieder Schluss, und alles muss geräumt und abgeholt werden. Dafür öffnet das Hallenbad in der pädagogischen Hochschule am 19. September wieder für die Öffentlichkeit die Türen.